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В Саратове начинается реализация единых проездных на апрель

Новости
В Саратове начинается реализация единых проездных на апрель

7 марта стартует реализация единых социальных проездных билетов на апрель.

В Саратове за приобретением проездного билета можно обратиться в один из 109 пунктов их продажи, в муниципальных районах области – в почтовых отделениях связи. Ряд пунктов продажи будет работать в выходные и праздничные дни с 8 по 11 марта.

Клиентские залы отделений почтовой связи УФПС Саратовской области начнут свою работу с 9 марта во всех отделениях по установленному режиму работы.

Пункты продажи МУПП «СГЭТ» также возобновят работу 9 марта. В этот день проездные билеты можно будет приобрести во всех пункты продажи, кроме пункта, расположенного по адресу: пр. Энтузиастов /Крымский проезд («Радуга»).

10 марта будут доступны все точки реализации, кроме пунктов, расположенных по адресам: пр. Энтузиастов /Крымский проезд («Радуга»), ул.Советская/ул.Астраханская («Детский парк»).

11 марта с 7.00 до 19.00 часов будут функционировать несколько пунктов реализации, расположенных по адресам: Б. Казачья, 110, диспетчерская троллейбуса № 15 на пл. Орджоникидзе и пункт на ул. Гвардейская.

Ряд пунктов продажи ООО СПО «Спорт-Сервис» будет работать 8 марта с 10.00 до 15.00 часов. Это павильоны, находящиеся по адресам: ул. Московская, 58 «Лотерейный центр», рынок «На Топольчанской», рынок «Северный», стадион «Волга» (диспетчерская), ТЦ «Сиеста», рынок «Арига», павильон на кольце троллейбуса № 10 (проспект Строителей, ТЦ «Кольцо»).

9 и 10 марта все точки реализации ООО СПО «Спорт-Сервис» работают по установленному графику.

11 марта проездные у данной организации-реализатора можно будет приобрести по следующим адресам: ул. Московская, 58 «Лотерейный центр»,- рынок «На Топольчанской»,рынок «Северный», стадион «Волга» (диспетчерская), ТЦ «Сиеста», рынок «Арига», павильон на кольце троллейбуса № 10 (проспект Строителей, ТЦ «Кольцо»).

По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов можно обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-22; 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.