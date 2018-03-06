Во время пожара погиб 31-летний мужчина

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Вчера в два часа дня на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном доме в с. Варфоломеевка Александрово-Гайского района. Площадь пожара составила 2 кв.м. В результате пожара погиб 31-летний мужчина. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии хозяина.В шесть вечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире на 2-м этаже 5-ти этажного дома на ул. Загорной в Волжском районе. Звонившие говорили о сильном задымлении в подъезде. Диспетчером к месту вызова были направлены пожарные подразделения по рангу пожара «Вызов 1-БИС».На момент прибытия первых пожарных подразделений горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление и высокая температура. Люди с балконов верхних этажей просили о помощи.На месте пожара были сформированы два звена ГДЗС (газодымозащитной службы). Одно звено ГДЗС было направлено в горящую квартиру, где была обнаружена женщина, просившая о помощи. Второе звено было направлено на верхние этажи дома для поиска возможных пострадавших.В ходе проведения разведки было установлено, что на пятом этаже из окна квартиры просит о помощи мужчина с двумя маленькими детьми. Незамедлительно для их спасения была установлена автолестница.Всего в ходе тушения пожара, благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников МЧС было спасено с помощью спасательных устройств 8 человек, из них 2 детей (два и три года), 10 человек было эвакуировано. В результате пожара погиб мужчина 1925 г.р.В 18 ч. 41 м. пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 15 кв. м. На место пожара выезжало 6 единиц основной и специальной пожарной техники, 20 человек личного состава, спасатели Областной и Городской служб спасения, сотрудники полиции, службы РСЧС.