Леонид Слуцкий: заявления США — очередная бездоказательная ложь

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Москву «ни разу нельзя было уличить в невыполнении резолюций СБ ООН или их вольной интерпретации, как это делали в Вашингтоне, в частности, и по Ливии, и по Иерусалиму», заявил Слуцкий.Комментируя сделанное накануне заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, глава думского комитета констатировал, что «обвинения и обличения стали излюбленным приемом США для оправдания своей собственной разрушительной политики на Ближнем Востоке". При этом, заметил Леонид Слуцкий, «взят на вооружение принцип [одного из соратников Адольфа Гитлера Йозефа] Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят».По словам российского парламентария, истинными целями Вашингтона является снятие с себя ответственности за гибель мирных жителей, убитых террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», к «созданию которого Соединенные Штаты имеют не последнее отношение».Напомним, что в распространенном 4 марта заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что, по утверждению США, Россия проигнорировала положения резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, совершая действия, которые привели к гибели мирных жителей в Восточной Гуте.