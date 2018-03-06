В СОМК открылась фотовыставка Алексея Гуськова «От Карла Маркса до Ивана Слонова»

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На ней представлены фотоработы Алексея Гуськова, запечатлевшие моменты жизни саратовского театра драмы имени И.А. Слонова: портреты актеров, сцены из спектаклей, репетиционный процесс. Выставка открывается в преддверии Всемирного дня театра.Алексей Гуськов родился и живет в Саратове. Учился на машиностроительном факультете Саратовского политехнического института. Искусством фотографии он увлекся после посещения легендарной выставки «Москва-Париж» в Пушкинском музее в 1981 г. Впервые увидев работы Валентина Серова, Натальи Гончаровой, Марка Шагала, Льва Бакста и других великих, задумался о том, как с помощью фотографии передать свои мысли и чувства. Начал сотрудничать с областной молодежной газетой «Заря молодежи». По заданию редакции 5 марта 1987 г. впервые пришел с фотоаппаратом в театр, тогда еще имени Карла Маркса, и снимал последний дипломный спектакль последнего выпускного курса Саратовского театрального училища «Вся надежда». Фотография с той съемки открывает нынешнюю выставку в музее краеведения. После публикации в «Заре молодежи» работа молодого фотографа была отмечена главным режиссером театра драмы Александром Дзекуном. Он предложил сделать репортаж о репетициях нового спектакля «14 красных избушек» по Андрею Платонову, а затем пригласил отправиться вместе с театром на гастроли в Минеральные Воды. Первые портреты молодых артистов театра работы Алексея Гуськова появились в фойе театра в сезоне 1987-1988 г. В сентябре 1990 года он сделал свою первую портретную галерею артистов театра драмы. Фотографии этого периода представлены в первой части выставки.Вторая часть выставки посвящена «Французским сезонам», когда главным режиссером театра стал Антон Кузнецов. Фотографии этого периода уникальны. А.В. Кузнецов лично руководил работой автора и считал, что успех возможен только при взаимодействии художников, доверяющих друг другу. Снимки сделаны на негативную пленку и впоследствии оцифрованы.Третья часть выставки – мультимедийная, цифровая. В ней представлены портреты артистов и работников театра, репетиционные эскизы и фотографии спектаклей 2006-2018 годов.На презентации присутствовали актеры театра драмы, студенты театрального института, представители саратовской прессы, сотрудники музеев, коллеги-фотографы. Художественный руководитель театра, народный артистРоссии Григорий Аредаков поблагодарил автора фотографий за то, что тот сумел сохранить мгновения разносторонней театральной жизни, а сотрудников музея – за то, что помогли организовать эту выставку. Заведующая литературной частью театра Ольга Харитонова отметила, что способность Алексея Гуськова запечатлеть характеры людей и настроение спектаклей – результат его любви к театру и актерам. Алексей подготовил к презентации видеофильм, составленный из фотографий последнего десятилетия и придавший событию уместную театральность. Гости выразили свое отношение к автору и его работам так, как это принято в театре: цветами и аплодисментами.