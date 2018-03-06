Студенты принимают активное участие в уборке снега в Саратове

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По информации пресс-службы городской администрации, более ста волонтеров - студентов СГАУ им. Н.И. Вавилова, СГК им. Л.В. Собинова, а также колледжа радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова убирали снег в центре Саратова - на проспекте Кирова, ул.Астраханской, ул. Вавилова и так далее.Порядка 125 студентов Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова помогли в уборке ул. Радищева и ул. Б. Горная. 20 учащихся Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС благоустраивали территорию, прилегающую к корпусу вуза на ул. Соборная.240 студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГМУ им. В.И. Разумовского, а также ПИУ им. П.А. Столыпина убирали улицы Аткарская, Московская, Б. Казачья, Университеская, Астраханская. В этом районе также к очистке привлекли три единицы специализированной техники.Сегодня на Международном проезде работали 35 учащихся Саратовской государственной академии права, на ул. Гвардейсксая вышли 20 студентов ССЭИ РЭУ имени Г. В. Плеханова.Студенты средних специальных учебных заведений также присоединятся к работам по благоустройству территории города. Порядка 20 человек из Саратовского колледжа машиностроения и энергетики СГТУ им. Гагарина Ю. А. планируют завтра и послезавтра выйти на ул. Крымская, чтобы очистить ее от наледи.Также 6 и 7 марта очищать улицы от снега планируют студенты Саратовского областного химико-технологического техникума и Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания.Фото http://d2fzjegv0xpec1.cloudfront.net