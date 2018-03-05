5 марта 2018 18:51 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:17 | 05 марта
В апреле и мае будет курсировать детский туристический "Поезд на Сталинград"
16:32 | 05 марта
Футболисты СГУ заняли третье место на турнире в Краснодаре
15:29 | 05 марта
«Время выбирать»: вышла новая серия мультсериала «Путин18плюс»
14:38 | 05 марта
В рамках ежегодных Фединских чтений прошел вечер памяти Нины Константиновны Фединой
13:49 | 05 марта
Четыре человека погибли на пожарах за двое суток
13:00 | 05 марта
В Саратове открылся экономический форум
12:07 | 05 марта
В Елшанке восстановлено теплоснабжение
10:49 | 05 марта
Двое жителей Балаково стали жертвами мошенников
09:55 | 05 марта
Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели женщины и ее малолетнего сына в Ленинском районе Саратова
09:00 | 05 марта
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали победу над "Пермскими медведями"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

«Время выбирать»: вышла новая серия мультсериала «Путин18плюс»

Новости
«Время выбирать»: вышла новая серия мультсериала «Путин18плюс»

В интернете появилась новая серия мультфильма «Путин18плюс» под названием «Время выбирать». Создатели мультсериала, мастера студии «ХайпКвадрат», решили посвятить эпизод выборам президента.

Первая серия мультика начинается с того, что сегодняшний президент России собирает за круглым столом, используя машину времени, всех руководивших ранее страной Владимиров Путиных. Все вместе они обсуждают разные варианты развития Российской Федерации.



Во второй серии Владимиры Путины решают, как привлечь на участки для голосования как можно больше избирателей. В режиме мозгового штурма предлагаются самые невероятные варианты, начиная от использования няшмяшности Натальи Поклонской и удивительных танцев Дмитрия Медведева до вездесущих кошечек и собачек. Среди множества мнений выбирается самое креативное: клонировать кумиров всех поколений и отправить их на избирательные участки.

Игорь Круглов, руководитель студи «ХайпКвадрат», замечает: первая серия мультфильма вызвала у аудитории немалый интерес и много откликов, поэтому было решено продолжить сериал и во второй серии обыграть самую горячую на сегодня тему – выборы. Уже есть идеи для следующих серий, они появились после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.