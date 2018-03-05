«Время выбирать»: вышла новая серия мультсериала «Путин18плюс»

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Первая серия мультика начинается с того, что сегодняшний президент России собирает за круглым столом, используя машину времени, всех руководивших ранее страной Владимиров Путиных. Все вместе они обсуждают разные варианты развития Российской Федерации.Во второй серии Владимиры Путины решают, как привлечь на участки для голосования как можно больше избирателей. В режиме мозгового штурма предлагаются самые невероятные варианты, начиная от использования няшмяшности Натальи Поклонской и удивительных танцев Дмитрия Медведева до вездесущих кошечек и собачек. Среди множества мнений выбирается самое креативное: клонировать кумиров всех поколений и отправить их на избирательные участки.Игорь Круглов, руководитель студи «ХайпКвадрат», замечает: первая серия мультфильма вызвала у аудитории немалый интерес и много откликов, поэтому было решено продолжить сериал и во второй серии обыграть самую горячую на сегодня тему – выборы. Уже есть идеи для следующих серий, они появились после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.