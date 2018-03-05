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Футболисты СГУ заняли третье место на турнире в Краснодаре

Новости / Спорт
Футболисты СГУ заняли третье место на турнире в Краснодаре


С 27 февраля по 1 марта в столице Кубани проходил VII межрегиональный турнир Национальной студенческой футбольной лиги Премьер-Группы.

По информации пресс-службы саратовского клуба, этот турнир можно было по праву назвать «Битвой чемпионов». Среди четырех команд, участвующих в соревнованиях, три – главные претенденты на золотые медали сезона 2017/18. Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма – действующий чемпион НСФЛ. Хозяева – Кубанский государственный университет – серебряные призеры прошлого сезона и действующие чемпиона Европы среди студентов. СГУ – бронзовый призер сезона 2016/17 и серебряный призер 2014/15 и 2015/16. И только представители Санкт-Петербургского государственного университета на данном турнире, в силу молодости команды, не ставили перед собой высоких целей.

В ходе мини-турнира команда Саратовского госуниверситета завоевала четыре очка. В стартовом матча наши футболисты обыграли соперников из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Встреча с командой из Смоленска завершилась вничью - 0:0. Кроме того, саратовцы потерпели поражение от хозяев турнира. Матч завершился со счетом 2:1.

Победу в соревнованиях одержала команда СГАФКСТ (Смоленск), набравшая 7 очков. Футболисты Кубанского государственного университета с 6 очками стали вторыми.