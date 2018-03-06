В апреле и мае будет курсировать детский туристический "Поезд на Сталинград"

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, туристический поезд будет курсировать по маршруту Саратов – Волгоград в рамках проекта "Вагон знаний". Он реализуется при активном содействии комитета по туризму и министерства образования Саратовской области, а также региональных туроператоров. Основная цель проекта – познакомить подрастающее поколение с историей нашей страны в увлекательном формате путешествий в учебный период.В пути следования в вагоне для школьников проведут интерактивные уроки, а экскурсии помогут им закрепить пройденный материал. Программа тура "Поезд на Сталинград" приурочена ко Дню Победы. В нее войдут обзорная экскурсия по Волгограду, экскурсия на Мамаев Курган, в музей "Память" и музей-панораму "Сталинградская битва".Первые туристические поездки для школьников состоятся 28-29 апреля и 12-13 мая. Продажа билетов открыта. С подробной информацией об условиях и ценах, контактами туроператоров можно ознакомиться на сайте rzd.ru в разделе "Туризм с РЖД. Путешествие для школьников "Вагон знаний".Фото https://krivoe-zerkalo.ru