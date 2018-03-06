6 марта 2018 07:00 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 05 марта
Студенты принимают активное участие в уборке снега в Саратове
17:17 | 05 марта
В апреле и мае будет курсировать детский туристический "Поезд на Сталинград"
16:32 | 05 марта
Футболисты СГУ заняли третье место на турнире в Краснодаре
15:29 | 05 марта
«Время выбирать»: вышла новая серия мультсериала «Путин18плюс»
14:38 | 05 марта
В рамках ежегодных Фединских чтений прошел вечер памяти Нины Константиновны Фединой
13:49 | 05 марта
Четыре человека погибли на пожарах за двое суток
13:00 | 05 марта
В Саратове открылся экономический форум
12:07 | 05 марта
В Елшанке восстановлено теплоснабжение
10:49 | 05 марта
Двое жителей Балаково стали жертвами мошенников
09:55 | 05 марта
Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели женщины и ее малолетнего сына в Ленинском районе Саратова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В апреле и мае будет курсировать детский туристический "Поезд на Сталинград"

Новости
В апреле и мае будет курсировать детский туристический "Поезд на Сталинград"

Впервые он отправится на маршрут 28 апреля.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, туристический поезд будет курсировать по маршруту Саратов – Волгоград в рамках проекта "Вагон знаний". Он реализуется при активном содействии комитета по туризму и министерства образования Саратовской области, а также региональных туроператоров. Основная цель проекта – познакомить подрастающее поколение с историей нашей страны в увлекательном формате путешествий в учебный период.

В пути следования в вагоне для школьников проведут интерактивные уроки, а экскурсии помогут им закрепить пройденный материал. Программа тура "Поезд на Сталинград" приурочена ко Дню Победы. В нее войдут обзорная экскурсия по Волгограду, экскурсия на Мамаев Курган, в музей "Память" и музей-панораму "Сталинградская битва".

Первые туристические поездки для школьников состоятся 28-29 апреля и 12-13 мая. Продажа билетов открыта. С подробной информацией об условиях и ценах, контактами туроператоров можно ознакомиться на сайте rzd.ru в разделе "Туризм с РЖД. Путешествие для школьников "Вагон знаний".

Фото https://krivoe-zerkalo.ru