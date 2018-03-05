Четыре человека погибли на пожарах за двое суток

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 4 марта в дневное время в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном дом в селе Скатовка Ровенского района. На месте происшествия обнаружено тело хозяйки жилища 1929 года рождения с признаками термического воздействия. Причины возгорания домовладения устанавливаются.Кроме того, в ночное время 4 марта произошло возгорание в одном из частных домов в Красноармейске, которое заметил сосед и вызвал сотрудников службы спасения. Во время тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 41-летнего хозяина жилища. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с электроприборами.Еще один пожар произошел сегодня, 5 марта, около 9 часов утра в Марксе. Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже трехэтажного дома на ул. Интернациональной. На момент прибытия первых пожарных подразделений открытым огнем горела одна из комнат, в доме создалось сильное задымление. Всего из дома было эвакуировано 15 человек, 3 человека были госпитализированы (две женщины и мальчик). Позже в больнице от отравления продуктами горения скончались ребенок и женщина.На месте продолжают работать сотрудники отдела дознания и административной практики регионального управления МЧС, специалисты испытательной пожарной лаборатории. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.Фото http://gpko-avangard.ru