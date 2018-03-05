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В Саратове открылся экономический форум

Новости
В Саратове открылся экономический форум

В течение двух дней его участники обсудят большой спектр вопросов, в том числе поддержку развития промышленности и сельского хозяйства, внедрение инновационных разработок, развитие агломераций, конкуренцию среди регионов за инвестиции и инфраструктурные проекты, необходимость сотрудничества государства с частными компаниями и некоммерческими организациями.

Экономический форум "Движение только вперед!" проходит в нашем городе впервые. В нем примут участие порядка 500 представителей бизнеса и органов государственной власти России и зарубежных стран. В их числе инвесторы, федеральные парламентарии, представители федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, институтов развития, науки, предприниматели. Приглашены зарубежные партнеры из Кореи, Ирана, Швейцарии, Китая, Германии, ОАЭ, Франции, Австралии, Беларуси, Армении, Казахстана.

- Саратовская область впервые в своей истории проводит масштабный экономический форум, - обратился к гостям форума губернатор Валерий Радаев. - Мы гордимся, что в числе его участников - ведущие эксперты, ученые, представители официальных и деловых кругов, известных российских и зарубежных компаний. Для нас это большая ответственность и возможность продвижения новых идей, проектов, инициатив, связанных с развитием нашего региона. Убежден, саратовская экспертная площадка будет иметь огромное практическое значение, задаст вектор движения к сотрудничеству, к организации новых производств, рабочих мест, комфортных условий для ведения бизнеса, к созданию устойчивой экономики, к повышению благополучию населения.

По информации пресс-службы главы региона, на форуме будет работать семь тематических площадок. Состоится выставка инвестпроектов, приоритетных для социально-экономического развития региона. Планируется, что Саратовская область на форуме подпишет порядка 25 соглашений.