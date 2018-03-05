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В Елшанке восстановлено теплоснабжение

Новости
В Елшанке восстановлено теплоснабжение


Из-за аварии на теплотрассе, которая произошла в субботу, 3 марта, без центрального отопления оставались 25 жилых домов.

По информации пресс-службы городской администрации, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на теплотрассе d-219 мм была остановлена работа котельной по адресу ул. М. Елшанская 18. В зону отключения попали 25 жилых домов разной этажности (27 объектов, включая нежилые постройки).

Ситуацию взяли под личный контроль губернатор Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев. На месте работ был организован оперативный штаб. Сегодня на его утреннем заседании было доложено, что теплоснабжение в домах в поселке Елшанка восстановлено. В некоторых домах управляющими компаниями в течение двух дней будет проводиться регулировка температурного режима по отдельным стоякам. Работы по налаживанию системы теплоснабжения будут осуществляться в течение дня до окончательного установления нормативных температур.

Кроме того, в пос. Дачный и пос. Жасминный окончательно восстановлено горячее водоснабжение.

Фото http://om-saratov.ru