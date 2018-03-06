Областная филармония готовится к проведению конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
В Саратове с 12 по 21 мая 2018 года пройдет IV Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого.
За годы своего существования конкурс стал своеобразным культурным брендом, созданным в память нашего выдающегося земляка, родоначальника русской виолончельной школы Святослава Николаевича Кнушевицкого.
Проведение конкурса стало возможным благодаря участию в организационных мероприятиях Благотворительного фонда САФМАР.
В открытии конкурса примет участие народный артист России Александр Рудин.