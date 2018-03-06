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Областная филармония готовится к проведению конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого
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Областная филармония готовится к проведению конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

Новости / Культура
Областная филармония готовится к проведению конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

В Саратове с 12 по 21 мая 2018 года пройдет IV Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого.

За годы своего существования конкурс стал своеобразным культурным брендом, созданным в память нашего выдающегося земляка, родоначальника русской виолончельной школы Святослава Николаевича Кнушевицкого.

Проведение конкурса стало возможным благодаря участию в организационных мероприятиях Благотворительного фонда САФМАР.

В открытии конкурса примет участие народный артист России Александр Рудин.