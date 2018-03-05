В рамках ежегодных Фединских чтений прошел вечер памяти Нины Константиновны Фединой
В рамках ежегодных Фединских чтений прошел вечер памяти Нины Константиновны Фединой (1922–2018), дочери Константина Александровича Федина.
Яркая личность, человек высочайшей культуры, Нина Константиновна явила уникальный пример бескорыстия, безвозмездно передав в дар Государственному музею К.А. Федина богатейший архив отца. Благодаря ей в Саратове теперь хранятся раритеты, связанные с вершинными именами российской и зарубежной культуры ХХ века. Имя Н.К. Фединой навсегда вписано в историю нашего города.
В вечере приняли участие дети Нины Константиновны – Варвара Александровна Фомина и Константин Александрович Роговин (Москва), музейные сотрудники, ученые и представители творческой интеллигенции Саратова. В заключение вечера состоялось открытие выставки «По велению сердца…», посвященной памяти Н.К. Фединой.