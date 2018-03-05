Двое жителей Балаково стали жертвами мошенников

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Один из пострадавших сообщил полицейским, что неизвестный под предлогом продажи косметики через сеть Интернет завладел его денежными средствами в сумме 2 000 рублей.Другой мужчина лишился около 8 000 рублей, пытаясь приобрести сотовый телефон через интерент-сайт. Вместо заказанного гаджета он получил наручные часы.В связи с этим ГУ МВД России по Саратовской области напоминает:"Если вы решили совершить покупку через Интернет, взвесьте все «за» и «против». Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец хочет денег с формулировкой забронировать, т.е оставить за вами приглянувшуюся вещь.Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.Помните, обо всех фактах мошенничества Вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).