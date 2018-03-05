Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели женщины и ее малолетнего сына в Ленинском районе Саратова
Вчера рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя областного центра об обнаружении в квартире по месту проживания в Ленинском районе Саратова тела его 30-летней супруги и 5-летнего сына.
По данному факту следственный отдел по Ленинскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области незамедлительно организовалпроведение доследственной проверки.
Предположительно, причиной смерти матери и ребенка явилось отравление угарным газом. Кроме того, в квартире на тот момент находились еще двое несовершеннолетних детей, которые не пострадали.
В настоящее время следователями завершен осмотр места происшествия, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Стоит отметить, что по предварительным данным, семья, в которой произошла указанная трагедия, на профилактических учетах не состояла. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.