Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали победу над "Пермскими медведями"

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"Матч с соседями по турнирной таблице, гандболистами "Пермских медведей", был крайне важен для "аграриев" с точки зрения дальнейшей борьбы за места в первой восьмёрке. В случае победы "жёлто-зелёные" поднимались на шестое место в турнирной таблице, в случае поражения осложняли себе борьбу за попадание в зону плей-офф.Счёт в матче открыл капитан клуба Владимир Ахрёмочкин. Но следующие несколько минут саратовцы не могли поразить ворота соперника и пермяки смогли сделать небольшой отрыв 1:3. До середины первого тайма "СГАУ-Саратов" никак не мог достать соперника, но голы Павла Снитки и дважды Олега Кривенко на восемнадцатой минуте игры воцарили на табло равный счёт 8:8, а Евгений Прокопьев вывел нашу команду вперёд 9:8. Но лучше проведя концовку первого игрового отрезка гости ушли на перерыв с перевесом в два мяча 13:15.Достигнутый отрыв медведи смогли удерживать лишь десять минут второй половины матча, когда Ян Ковалёв реализовал 7-метровый бросок, заработанный Алексеем Карибовым и счёт вновь стал равным 19:19. Следом Андрей Дьяченко совершает свой очередной сейв и Павел Снитка выводит "жёлто-зелёных" вперёд под радостные крики и возгласы саратовских болельщиков. Теперь уже "аграрии" завладели преимуществом в матче и не намерены были отдавать победу сопернику. Сейвы Андрея Дьяченко, парировавшего 15 из 37 (40%) бросков соперника и точные броски Артёма Пономарёва с дальней дистанции довели преимущество "СГАУ-Саратов" до шести мячей 28:22. Победитель этого матча был ясен и максимум, что удалось сделать гостям - сократить отставание в счёте до четырёх мячей. Итог встречи 31:27 в пользу саратовской команды.Благодаря этой победе "СГАУ-Саратов" обошёл своих конкурентов в борьбе за места в первой восьмёрке и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.Лучшими игроками этой встречи стали Артём Пономарёв, реализовавший 8 бросков из 10 и Андрей Дьяченко, показавший отличную игру на последнем рубеже нашей команды.СГАУ-Саратов:Дьяченко - 15/37 (40%), Сергеев - 2/7 (28%)Пономарёв - 8/10, Ковалёв - 6/7, Кривенко - 5/8, Снитка - 4/4, Ахремочкин - 3/3, Зяблов - 3/4, Прокопьев - 1/6, Афонин - 1/2.Следующие матчи "аграрии" проведут на выезде. 11 марта в Будённовске с ставропольским "Динамо-Виктор", а 14 марта в Краснодаре с местным "СКИФом".На домашней площадке "жёлто-зелёные" проведут свой матч 20 марта. Соперником станет "Университет-Лесгафта Нева" (Санкт-Петербург)", - сообщает пресс-служба ГК "СГАУ-Саратов".