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Возбуждено уголовное дело по факту гибели новорожденного малыша

Новости / ЧП
Возбуждено уголовное дело по факту гибели новорожденного малыша


В причинении смерти по неосторожности подозревают его 26-летнюю мать.


Трагедия произошла ночью 30 января. Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, подозреваемая легла с новорожденным сыном на кровать, чтобы покормить его грудью. Во время кормления она уснула. Проснувшись через некоторое время, женщина переложила ребенка в детскую коляску. Уже утром мать заметила, что мальчик не подает признаки жизни. Прибывшая бригада "скорой помощи" констатировала смерть мальчика.

Как показало судебно-медицинское исследование, причиной смерти малыша стала механическая асфиксия тупым мягким предметом.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Ими также предпринимаются необходимые меры для изучения личностей родителей погибшего мальчика, условий его жизни. Будут оценены и действия сотрудников органов системы профилактики.

Фото https://omskzdes.ru