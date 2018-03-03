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Саратовцев приглашают на ярмарки "выходного дня"

Новости / АПК
Саратовцев приглашают на ярмарки "выходного дня"


Они будут работать завтра, 3 марта, на четырех торговых площадках в областном центре.

По информации министерства сельского хозяйства области, масштабная торговля, по традиции, развернется в самом центре города - на Театральной площади. Покупателям будет предложено мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.

Кроме того, продукцию сельхозтоваропроизводителей Саратовской области горожане смогут приобрести на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на 2-х торговых площадках: на пересечении улиц Пензенской и Томской.

Время работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов. По всем возникающим вопросам можно обратиться на "горячую линию" министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни - по телефону 50-70-17.

Фото https://the-1.ru