3 марта 2018 06:42 СУББОТА
Новости
18:00 | 02 марта
Вышла в свет книга "Юрий Кочнев. Покорение стихии"
17:17 | 02 марта
Возбуждено уголовное дело по факту гибели новорожденного малыша
16:22 | 02 марта
Саратовцев приглашают на ярмарки "выходного дня"
15:46 | 02 марта
Телефонные мошенники ограбили саратовца на двадцать тысяч рублей
15:00 | 02 марта
Академопера приглашает на премьеру "Летучей мыши"
14:10 | 02 марта
"Один день в армии" провели саратовские студенты
12:39 | 02 марта
ПФР: при решении вопросов пенсионного обеспечения посредники не требуются
11:45 | 02 марта
В Саратове состоялся гала-концерт конкурса "Поверь в мечту"
10:53 | 02 марта
В марте россиян ожидают дополнительные выходные
09:57 | 02 марта
В Татищевском районе погибли два человека
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Вышла в свет книга "Юрий Кочнев. Покорение стихии"

Новости
Вышла в свет книга "Юрий Кочнев. Покорение стихии"

В театре оперы и балета было представлено литературно-художественное иллюстрированное издание «Юрий Кочнев. Покорение стихии», выход которого приурочен ко дню рождения художественного руководителя театра.

В книге рассказывается о главных, рубежных событиях жизни и творчества маэстро, неразрывно связанных с Саратовской оперой. Визуальная и художественная концепция книги, тексты и эпиграммы о театре составлены Светланой Дементьевой. Дополнительные оригинальные акценты в повествование привносят авторские тексты Юрия Леонидовича.

Издание рассчитано на широкий круг читателей – от меломанов-любителей до профессионалов в сфере классического искусства.