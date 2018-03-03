Вышла в свет книга "Юрий Кочнев. Покорение стихии"
В театре оперы и балета было представлено литературно-художественное иллюстрированное издание «Юрий Кочнев. Покорение стихии», выход которого приурочен ко дню рождения художественного руководителя театра.
В книге рассказывается о главных, рубежных событиях жизни и творчества маэстро, неразрывно связанных с Саратовской оперой. Визуальная и художественная концепция книги, тексты и эпиграммы о театре составлены Светланой Дементьевой. Дополнительные оригинальные акценты в повествование привносят авторские тексты Юрия Леонидовича.
Издание рассчитано на широкий круг читателей – от меломанов-любителей до профессионалов в сфере классического искусства.