Телефонные мошенники ограбили саратовца на двадцать тысяч рублей

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20 тысяч рублей потерпевший отправил неизвестному, думая, что делает перевод своему знакомому.Деньги мужчина отправил после СМС-переписки, которая продолжалась полтора дня. Думал, что общается со своим знакомым, а оказалось, что от имени последнего с ним переписывался посторонний. До того, как обман вскрылся, саратовец успел сделать денежный перевод на 20 тысяч рублей на банковскую карту, реквизиты которой, также в СМС, прислал ему лже-приятель. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, куда мужчина обратился вчера. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ.У злоумышленников не было бы шанса получить деньги, если бы мужчина предпринял простейшие шаги, чтобы удостовериться, что переписку с ним ведет знакомый ему человек. Хватило бы телефонного звонка, чтобы понять, что автор сообщений не тот, за кого себя выдает.Уважаемые саратовцы и жители области! Будьте осмотрительны и бдительны, чтобы не стать жертвой «телефонных мошенников».– Не принимайте быстрых решений. Помните, что главная цель преступников – сбить вас с толку, не дать времени, чтобы проанализировать ситуацию.– Обязательно проверяйте информацию, которую вам сообщают. В случае с родственниками, позвоните на их телефоны или свяжитесь с кем-то из их окружения. В случае если речь идет об операторе сотовой связи или банке – с ними тоже можно связаться по телефону. Контактные номера банка обычно указаны на пластиковых карточках.– Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные под диктовку незнакомцев. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.Помните, обо всех фактах мошенничества или попытках таковых Вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).