Телефонные мошенники ограбили саратовца на двадцать тысяч рублей
Саратовец стал жертвой телефонных мошенников, - сообщает пресс-служба городского УВД.
20 тысяч рублей потерпевший отправил неизвестному, думая, что делает перевод своему знакомому.
Деньги мужчина отправил после СМС-переписки, которая продолжалась полтора дня. Думал, что общается со своим знакомым, а оказалось, что от имени последнего с ним переписывался посторонний. До того, как обман вскрылся, саратовец успел сделать денежный перевод на 20 тысяч рублей на банковскую карту, реквизиты которой, также в СМС, прислал ему лже-приятель. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, куда мужчина обратился вчера. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ.
У злоумышленников не было бы шанса получить деньги, если бы мужчина предпринял простейшие шаги, чтобы удостовериться, что переписку с ним ведет знакомый ему человек. Хватило бы телефонного звонка, чтобы понять, что автор сообщений не тот, за кого себя выдает.
Уважаемые саратовцы и жители области! Будьте осмотрительны и бдительны, чтобы не стать жертвой «телефонных мошенников».
– Не принимайте быстрых решений. Помните, что главная цель преступников – сбить вас с толку, не дать времени, чтобы проанализировать ситуацию.
– Обязательно проверяйте информацию, которую вам сообщают. В случае с родственниками, позвоните на их телефоны или свяжитесь с кем-то из их окружения. В случае если речь идет об операторе сотовой связи или банке – с ними тоже можно связаться по телефону. Контактные номера банка обычно указаны на пластиковых карточках.
– Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные под диктовку незнакомцев. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.
Помните, обо всех фактах мошенничества или попытках таковых Вы можете сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).