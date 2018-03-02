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Академопера приглашает на премьеру "Летучей мыши"

Новости
Академопера приглашает на премьеру "Летучей мыши"

В Саратовском театре оперы и балета завершается подготовка первой премьеры этого года - оперетты австрийского композитора Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в новой редакции.

«Летучая мышь», четвертая по счету оперетта Иоганна Штрауса-сына, по факту стала первым выдающимся произведением этого жанра(«Веселые венские женщины», «Индиго» и «Карнавал в Риме» не нашли должного отклика публики), образцом для всей последующей венской школы. На сегодняшний день «Летучая мышь» – одна из самых популярных оперетт в афишах музыкальных театров всего мира. Прекрасный, искрящийся весельем сюжет, складывающийся из череды забавных ситуаций, заставит улыбнуться каждого. В данный момент активно проходит финальный этап подготовки премьеры. На сцене театра устанавливаются декорации, вносятся последние штрихи в оформление спектакля.

Напоминаем, что премьерные показы пройдут 4 и 9 марта. Начало в 18.00.