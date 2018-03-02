"Один день в армии" провели саратовские студенты
В Саратовском областном педагогическом колледже состоялся военно-спортивный праздник «Один день в армии», посвященный Дню защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие юноши из Саратовского областного педагогического колледжа и Саратовского техникума отраслевых технологий.
Участники соревнований были погружены в атмосферу армейских будней. Ребята соревновались в умении собирать автомат, надевать защитный костюм и противогаз, ходить строем и выполнять команды, преодолевать полосу препятствий, чистить картошку. Большой интерес и творческий энтузиазм вызвало задание «Письмо домой».