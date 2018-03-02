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ПФР: при решении вопросов пенсионного обеспечения посредники не требуются

Новости
ПФР: при решении вопросов пенсионного обеспечения посредники не требуются

Нередко граждане для составления заявлений или обращений в территориальные органы ПФР прибегают к услугам юристов.

Поскольку юридические услуги весьма не дешевы, Отделение ПФР по Саратовской области предостерегает своих клиентов от необоснованных трат. Любой гражданин РФ может обратиться в Пенсионный фонд напрямую, выбрав удобный для него способ. Можно направить письмо по почте, а можно в электронном виде с сайта ПФР (pfrf.ru). Суть своего обращения следует изложить в простой доступной форме, в любом случае заявитель получит развернутый ответ. Можно позвонить на «горячую линию», либо записаться на прием к специалисту территориального управления, прийти в назначенное время и обсудить возникшие вопросы по пенсионному обеспечению.

Обращаем ваше внимание, что все вопросы пенсионного обеспечения рассматриваются территориальными органами ПФР бесплатно. Посредничество юриста для составления заявления не требуется. Многие руководствуются аргументом: юрист напишет грамотно. Бесспорно. Но как бы вы не излагали суть своей проблемы – в органах Пенсионного фонда к вам отнесутся с должным вниманием.

Юристы составляют заявление с ваших слов, а чтобы их работа выглядела весомей, и гонорар увеличился, они наполняют текст выписками из различных нормативных документов. К тексту обращения или заявления прикладываются многочисленные ксерокопии, снятые с документов обратившегося. Как правило, копии этих документов уже имеются в выплатных делах застрахованных лиц и пенсионеров, зачастую они не требуются для рассмотрения поставленных в обращении вопросов. Юрист не может знать, каких именно документов не хватает в деле для назначения или перерасчета пенсии, а сотрудник ПФР даст квалифицированную консультацию по этому поводу, сделает запросы в соответствующие инстанции либо посоветует вам, куда следует обратиться. Сотрудники Пенсионного фонда работают в рамках законодательства, строго соблюдая его нормы.

Отделение ПФР по Саратовской области и его территориальные органы готовы к сотрудничеству. Ни одно ваше обращение не останется без внимательного рассмотрения на принципах законности и обоснованности.