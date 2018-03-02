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В Саратове состоялся гала-концерт конкурса "Поверь в мечту"

Новости


На базе Гимназии №1 Саратова состоялся гала-концерт победителей первого регионального творческого конкурса «Поверь в мечту».

В конкурсе, стартовавшем в октябре 2017 года, приняли участие более 250 детей со всей области, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В рамках гала-концерта победители конкурса показали свои творческие номера. Ребята участвовали в конкурсе по трем номинациям, и представили, на суд жури песни, танцы и стихотворения.

Победители и призеры в номинации «Вокал» получили сертификаты на услуги студии звукозаписи, в номинации «Хореография» - сертификаты на приобретение ткани для пошива костюмов, сертификаты на приобретение книг достались победителям в номинации «Художественное слово», - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.