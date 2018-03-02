В Татищевском районе погибли два человека
За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 6 пожаров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.
1 марта в половине шестого утра на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в с. Ахмат Краснокутского района. Площадь пожара составила 84 кв.м. В результате пожара пострадала женщина 1959 года рождения.
В 08 ч. 10 м. на пульт «01» г. Калининска поступил сигнал о пожаре в жилом 3-х квартирном деревянном доме. Площадь пожара составила 120 кв.м. Предположительно причина пожара – несоблюдение правил устройства газового оборудования.
В 18 ч. 05 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме в с. Вязовка Татищевского района. Площадь пожара составила 50 кв.м. При разборе конструкций сгоревшего дома были обнаружены погибшими два человека. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.