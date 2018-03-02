В марте россиян ожидают дополнительные выходные
В марте саратовцев ждут дополнительные выходные дни.
8 марта отмечается Международный женский день. В этом году 8 марта выпадает на четверг. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации выходной день с субботы 6 января, совпавший с нерабочим праздничным днем, перенесен на пятницу 9 марта.
Таким образом, кто работает по пятидневной рабочей неделе, отдыхать будут четыре дня – с 8 марта (четверг) по 11 марта (воскресенье) включительно.
При шестидневной рабочей неделе днями отдыха станут 8 и 11 марта, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.
В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации 7 марта продолжительность рабочего дня сокращается на один час.