2 марта 2018 18:40 ПЯТНИЦА
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17:17 | 02 марта
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16:22 | 02 марта
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15:46 | 02 марта
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15:00 | 02 марта
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12:39 | 02 марта
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11:45 | 02 марта
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10:53 | 02 марта
В марте россиян ожидают дополнительные выходные
09:57 | 02 марта
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В марте россиян ожидают дополнительные выходные

Новости
В марте россиян ожидают дополнительные выходные

В марте саратовцев ждут дополнительные выходные дни.

8 марта отмечается Международный женский день. В этом году 8 марта выпадает на четверг. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации выходной день с субботы 6 января, совпавший с нерабочим праздничным днем, перенесен на пятницу 9 марта.

Таким образом, кто работает по пятидневной рабочей неделе, отдыхать будут четыре дня – с 8 марта (четверг) по 11 марта (воскресенье) включительно.

При шестидневной рабочей неделе днями отдыха станут 8 и 11 марта, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.

В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации 7 марта продолжительность рабочего дня сокращается на один час.