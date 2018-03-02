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Водоснабжение в Ленинском и Саратовском районах планируют восстановить сегодня вечером

Новости / Новости ЖКХ
Водоснабжение в Ленинском и Саратовском районах планируют восстановить сегодня вечером

Напомним, что из-за аварии на насосной станции "Вольская" без воды остались более 220 тысяч абонентов.

По информации ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», прогнозируемое время восстановления водоснабжения – 20.00 сегодняшнего дня.

В связи с планируемым завершением ремонтных работ на насосной станции «Вольская» и подачей воды населению города рекомендуется в течение 48 часов использовать питьевую воду в кипяченом виде.

Фото http://www.sverdlovo-adm.ru