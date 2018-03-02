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Жителя Ровного подозревают в убийстве супруги на почве ревности

Новости / ЧП
Жителя Ровного подозревают в убийстве супруги на почве ревности

Тело 32-летней женщины было обнаружено сегодня днем в ее собственной квартире.

По данному факту было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. По версии следствия, между потерпевшей и ее 34-летним супругом на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар ножом в шею. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник сообщил о произошедшем соседям и родственникам, а также прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления региона. - В ближайшее время будут решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото https://mr360.ru