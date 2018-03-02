Саратовцев приглашают на литературно-музыкальный вечер «Пой, играй, моя гармонь!»
Мероприятие, которое пройдет в ближайшую субботу в универсальной научной библиотеке, будет приурочено к празднованию Международного женского дня.
По информации организаторов, в праздничном вечере примут участие хорошо известные коллективы и исполнители, активно популяризирующие культурное наследие уникальной саратовской гармоники. Среди них члены ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» (руководитель – Сергей Самусенко), фольклорный ансамбль «Пчелушка», композитор Татьяна Мазилкина, преподаватель, участник международных конкурсов Сергей Шалимов и другие. Гармонисты Виктор Филатов, Сергей Юшкевич, Владимир Абрамов исполнят известные народные композиции.
Участником вечера станет и мастер по изготовлению саратовской гармоники Олег Аристархов, который не только покажет свои изделия, но еще и сыграет на них.
В исполнении вокального ансамбля «Надежда» прозвучат песни «Праздник на Волге», «Жигули», «Весной Волга разольется». Свои стихи о Саратове, Волге и саратовском калаче прочтет поэт Ирина Коннова.