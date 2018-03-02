Пенсионерка лишилась около 70 тысяч рублей по вине "телефонных мошенников"
По данному факту проводится проверка.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 28 февраля с заявлением в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка. Она рассказала, что на ее домашний телефон позвонил мужчина, который представился ее сыном и попросил о переводе ему денежных средств. Доверчивая гражданка поверила злоумышленнику и несколько раз переводила деньги на разные номера телефонов. Тем самым пенсионерка лишилась около 70 тысяч рублей.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников, которые под разными предлогами пытаются завладеть чужими деньгами.
Фото http://www.province.ru