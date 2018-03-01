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Более 220 тысяч жителей Саратова и Саратовского района остались без воды

Новости / Новости ЖКХ
Более 220 тысяч жителей Саратова и Саратовского района остались без воды


Причиной послужил аварийный выход из строя питающих электрокабелей на насосной станции "Вольская".

По информации пресс-службы городской администрации, в результате аварии с 11.35 аварийно прекращена подача холодной воды абонентам пос. Солнечный, микрорайонов, 1А, "6-й квартал", "5-й квартал", "Техстекло", пос. Северный, пос. Елшанка, пос. КБ, пос. ВСО, жилая застройка и промышленные предприятия по пр. Строителей – Сокурскому тракту – Московскому шоссе, микрорайоны "4-я Дачная", "5-я Дачная", "6-я Дачная", "7-я Дачная", "8-я Дачная", "9-я Дачная", "10-я Дачная", пос. Поливановка, пос. Жасминный, пос. Дачный, пос. Соколовый, пос. Нефтегорский, пос. Латухино. Кроме того, без воды остались села Сторожевка, Малая Скатовка и хутор Бартоломеевский Саратовского района.

Сообщается, что ситуацию взял на контроль глава Саратова Михаил Исаев. Был развернут оперативный штаб, на место аварии выезжали заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Пилипенко, начальник управления защиты населения и территорий города от ЧС Олег Шкодин, глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова.

Фото https://rb7.ru