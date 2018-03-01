В Саратове выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева

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"С 8 апреля по 9 мая 2018 года пройдет долгожданное событие в культурной жизни России – XVII Московский Пасхальный фестиваль. Он будет посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося русского хореографа Мариуса Петипа, чей творческий путь был тесно связан с Мариинским театром. За время своего существования фестиваль стал значительным явлением в музыкальной жизни нашей страны, охватив сразу несколько областей музыкального искусства: симфоническую и камерную музыку, храмовое песнопение и колокольные звоны.Концерты всемирно известных солистов и ярчайших музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России и станут незабываемыми событиями в культурной жизни городов, принимающих Фестиваль.Выступления всемирно известных музыкантов, ранее состоявшиеся в Саратове в рамках Пасхального фестиваля, несомненно, были яркими событиями его программы. В этом году прославленный оркестр вновь готов выступить на гостеприимной Саратовской земле, разделяя со всеми любителями классической музыки радость великого Праздника Пасхи.12 апреля в 19.00 в Саратовском академическом театре оперы и балета состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.Оркестр Мариинского театра – уникальный театральный коллектив, ведущий самостоятельную концертную деятельность, включенный в список 20 лучших оркестров мира по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Европы, Америки и Азии (2008). История коллектива восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет.За всю историю оркестра за его пультом стояли Г. Берлиоз, Р. Вагнер, П. Чайковский, С. Рахманинов и многие гениальные музыканты. В 1978 году в Мариинский (Кировский) театр на должность дирижера был приглашен Валерий Гергиев, возглавивший театр в 1996 году. С его приходом репертуар оркестра пополнился гигантским количеством оперных партитур и симфонической музыки Обогащению репертуара и быстрому росту исполнительского уровня способствовали открытие уникального по своей акустике Концертного зала Мариинского театра (2006) и новой сцены Мариинского театра (2013).Несмотря на ежедневные выступления на трех театральных площадках, оркестру удается сохранять плотный гастрольный график. Под руководством Валерия Гергиева Мариинский оркестр выступает на крупнейших оперных сценах и в лучших концертных залах мира", - анонсирует событие министерство культуры Саратовской области.