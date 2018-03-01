1 марта 2018 18:32 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:03 | 01 марта
Саратовцев приглашают на литературно-музыкальный вечер «Пой, играй, моя гармонь!»
16:09 | 01 марта
Пенсионерка лишилась около 70 тысяч рублей по вине "телефонных мошенников"
15:19 | 01 марта
Более 220 тысяч жителей Саратова и Саратовского района остались без воды
14:30 | 01 марта
В Саратове выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева
13:29 | 01 марта
В Ершовском районе владельцам уничтоженного из-за АЧС свинопоголовья выплачена компенсация
12:38 | 01 марта
Городской комитет образования: родители имеют право самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы
11:45 | 01 марта
В Саратове остановлено около 450 автомобилей с затемненными стеклами
10:51 | 01 марта
В марте будут курсировать шесть дополнительных пригородных поездов
10:00 | 01 марта
Завершается прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов
09:13 | 01 марта
В Саратове отметили 125-летие со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Панфилова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева

Новости / Главное из рубрик / Главная новость / Культура
В Саратове выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева

12 апреля в Саратовском академическом театре оперы и балета состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля.

"С 8 апреля по 9 мая 2018 года пройдет долгожданное событие в культурной жизни России – XVII Московский Пасхальный фестиваль. Он будет посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося русского хореографа Мариуса Петипа, чей творческий путь был тесно связан с Мариинским театром. За время своего существования фестиваль стал значительным явлением в музыкальной жизни нашей страны, охватив сразу несколько областей музыкального искусства: симфоническую и камерную музыку, храмовое песнопение и колокольные звоны.

Концерты всемирно известных солистов и ярчайших музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России и станут незабываемыми событиями в культурной жизни городов, принимающих Фестиваль.

Выступления всемирно известных музыкантов, ранее состоявшиеся в Саратове в рамках Пасхального фестиваля, несомненно, были яркими событиями его программы. В этом году прославленный оркестр вновь готов выступить на гостеприимной Саратовской земле, разделяя со всеми любителями классической музыки радость великого Праздника Пасхи.

12 апреля в 19.00 в Саратовском академическом театре оперы и балета состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Оркестр Мариинского театра – уникальный театральный коллектив, ведущий самостоятельную концертную деятельность, включенный в список 20 лучших оркестров мира по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Европы, Америки и Азии (2008). История коллектива восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет.

За всю историю оркестра за его пультом стояли Г. Берлиоз, Р. Вагнер, П. Чайковский, С. Рахманинов и многие гениальные музыканты. В 1978 году в Мариинский (Кировский) театр на должность дирижера был приглашен Валерий Гергиев, возглавивший театр в 1996 году. С его приходом репертуар оркестра пополнился гигантским количеством оперных партитур и симфонической музыки Обогащению репертуара и быстрому росту исполнительского уровня способствовали открытие уникального по своей акустике Концертного зала Мариинского театра (2006) и новой сцены Мариинского театра (2013).

Несмотря на ежедневные выступления на трех театральных площадках, оркестру удается сохранять плотный гастрольный график. Под руководством Валерия Гергиева Мариинский оркестр выступает на крупнейших оперных сценах и в лучших концертных залах мира", - анонсирует событие министерство культуры Саратовской области.