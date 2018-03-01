Городской комитет образования: родители имеют право самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы
Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» напоминает:
"При проявлении неблагоприятных погодных условий (пороговые температуры воздуха, снегопад, сильный ветер, гололед и т.п.), сбоях в работе общественного транспорта, при этом, отсутствии возможности в силу различных обстоятельств проводить нуждающегося в сопровождении ребенка до образовательного учреждения или встретить, родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать решение о посещении обучающимся учебных занятий с обязательным информированием классного руководителя в случае отсутствия на уроках.
Администрациям школ рекомендовано скорректировать учебные программы по предметам, исключив изучение нового материала, проведение контрольных и проверочных работ, а при необходимости организовать обучение отсутствующих учащихся в дистанционном режиме".