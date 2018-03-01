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В Саратове остановлено около 450 автомобилей с затемненными стеклами

Новости
В Саратове остановлено около 450 автомобилей с затемненными стеклами

Подведены итоги операции "Тонировка".

Профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов эксплуатации транспортных средств со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, проводились с 19 по 27 февраля.

По информации ГИБДД города, всего за время проведения операции дородными полицейскими было осмотрено 797 транспортных средств. Было выявлено 447 нарушений по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа 32565-2013). Все водители предпочли устранить нарушения на месте.

В ГИБДД напомнили, что административная ответственность за данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Фото https://static.mvd.ru