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В марте будут курсировать шесть дополнительных пригородных поездов

Новости
В марте будут курсировать шесть дополнительных пригородных поездов


Они назначены в связи с предстоящими мартовскими праздничными днями.

По сообщению службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, 6 марта выйдет на маршрут пригородный поезд №6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 15:40, прибытие на ст. Красный Кут в 17:57.

На 7 марта назначаются сразу три электрички: №6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1 (отправление - в 05:10, прибытие на ст. Саратов-1 - в 07:20), №6518 Саратов-1 – Красный Кут (отправление - в 15:40, прибытие - в 17:57), №6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай (отправление - в 18:07, прибытие - в 20:50).

8 марта будут курсировать пригородные поезда №6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут (отправление со ст. Александров Гай в 02:15, прибытие на ст. Красный Кут в 05:00), №6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1 (отправление - в 05:10, прибытие - в 07:20).

Кроме того, 7 и 15 марта в связи с ремонтом пути на перегоне Ивановский – Горючка изменяется расписание пригородного поезда №6316 сообщением Тарханы – Карамыш. Поезд будет курсировать до ст. Ивановский согласно расписанию. Далее отправление со ст. Ивановский в 18:25 (+5 мин), прибытие на ст. Карамыш в 19:33 (+5 мин).

Время отправления и прибытия поездов – московское. Пассажиров просят при планировании поездки учитывать разницу во времени (1 час).

Фото http://mediaryazan.ru