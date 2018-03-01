1 марта 2018 18:33 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:03 | 01 марта
Саратовцев приглашают на литературно-музыкальный вечер «Пой, играй, моя гармонь!»
16:09 | 01 марта
Пенсионерка лишилась около 70 тысяч рублей по вине "телефонных мошенников"
15:19 | 01 марта
Более 220 тысяч жителей Саратова и Саратовского района остались без воды
14:30 | 01 марта
В Саратове выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева
13:29 | 01 марта
В Ершовском районе владельцам уничтоженного из-за АЧС свинопоголовья выплачена компенсация
12:38 | 01 марта
Городской комитет образования: родители имеют право самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы
11:45 | 01 марта
В Саратове остановлено около 450 автомобилей с затемненными стеклами
10:51 | 01 марта
В марте будут курсировать шесть дополнительных пригородных поездов
10:00 | 01 марта
Завершается прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов
09:13 | 01 марта
В Саратове отметили 125-летие со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Панфилова
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Завершается прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов

Новости
Завершается прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов


Сегодня, 1 марта, они должны окончательно определиться с предметами для сдачи.

По информации министерства образования области, для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору (литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский)).

Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

В министерства отметили, что обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.

ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в 2018 году в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября.

Фото http://gov.cap.ru