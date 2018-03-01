Завершается прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов

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По информации министерства образования области, для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору (литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский)).Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.В министерства отметили, что обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в 2018 году в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября.Фото http://gov.cap.ru