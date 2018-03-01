В Саратове отметили 125-летие со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Панфилова

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По информации пресс-службы министерства внутренней политики и общественных отношений области, вчера в музее боевой и трудовой славы в парке Победы состоялась торжественная церемония гашения марки, посвященной Битве под Москвой и подвигу 28 героев-панфиловцев. На почтовой марке изображен барельеф с группой советских солдат во время битвы за столицу. В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Дмитрий Конусов, заместитель директора Управления Федеральной почтовой службы Саратовской области Владимир Акимов и директор музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук.К студентам и школьникам, присутствовавшим на церемонии, обратилась родственница прославленного героя. Айгуль Байкадамова сообщила, что Панфиловское движение охватывает три страны - Россию, Казахстан, Киргизию, там проходила служба Ивана Васильевича.В течение дня также были возложены цветы к памятной доске русскому и советскому писателю, нашему земляку Александру Беку на улице Рахова. В своем произведении "Волоколамское шоссе" он повествует о подвиге советских солдат и офицеров 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Панфилова.Мероприятия продолжатся на родине героя в Петровске, где 2 марта открывается Фестиваль активных горожан.