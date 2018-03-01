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На стадионе "Динамо" прошел флешмоб "МЧС – за здоровый образ жизни!"

Новости
На стадионе "Динамо" прошел флешмоб "МЧС – за здоровый образ жизни!"


Акция, которая ежегодная проводится по всей России с целью напомнить людям об основных правилах безопасности и привлечь их к активному и здоровому образу жизни, была приурочена к проведению Года культуры безопасности в системе МЧС.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, ровно в полдень участники флешмоба в боевой одежде, на коньках, с флагами вышли на лед. Всем, кто пришел в этот день покататься на коньках на стадион "Динамо", предложили принять участие в увлекательных конкурсах и викторинах, направленных не только на развитие физических качеств, но и на отработку навыков культуры безопасности.

Были сформированы 3 команды: команда огнеборцев "Эмерком", команда ГИМС "Волга" и команда школьников "Русичи". Участники наперегонки проезжали "змейкой" с пожарным рукавом, всей командой "запрягали" спасательный круг, перетягивали канат. После этого "Эмерком" и "Русичи" провели товарищеский хоккейный матч.

На стадионе были организованы интерактивные площадки. Сотрудник МЧС в эффектном спецкостюме ТОК-800 инструктировал горожан, раздавал памятки по пожарной безопасности и безопасности на воде. Для взрослых и детей была предусмотрена тематическая фотозона. Горожане охотно фотографировались на фоне раритетного пожарного автомобиля с бойцом в старинной форме и на фоне современного пожарно-спасательного автомобиля с огнеборцем в экипировке нового поколения. Все желающие приняли участие в "составлении" ключевой фразы флешмоба - "Год культуры безопасности".