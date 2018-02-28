Браконьера и его сына будут судить за применение насилия к охотничьему инспектору

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По сообщению следственного управления региона, 24 августа прошлого года обвиняемые прибыли на автомобиле на территорию одного из охотничьих угодий Саратовского района. Там они собирались поохотиться, не имея соответствующего разрешения.Вскоре браконьеры попали в поле зрения охотничьего инспектора. Не желая быть задержанным и привлеченным кустановленной законом ответственности, 43-летний обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, схватил потерпевшего за руку и попытался затащить его внутрь. После этого он дал указание своему сыну, находившемуся за рулем, трогаться с места. В результате инспектор упал на землю, по его ноге проехал автомобиль. Обвиняемые же скрылись с места происшествия.Сообщается, что фигуранты дела так и не признали своей вины. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд длярассмотрения по существу.Фото https://advocate-office.com