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Браконьера и его сына будут судить за применение насилия к охотничьему инспектору

Новости / ЧП
Браконьера и его сына будут судить за применение насилия к охотничьему инспектору


Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя Саратовского района и его 17-летнего сына.

По сообщению следственного управления региона, 24 августа прошлого года обвиняемые прибыли на автомобиле на территорию одного из охотничьих угодий Саратовского района. Там они собирались поохотиться, не имея соответствующего разрешения.

Вскоре браконьеры попали в поле зрения охотничьего инспектора. Не желая быть задержанным и привлеченным к
установленной законом ответственности, 43-летний обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, схватил потерпевшего за руку и попытался затащить его внутрь. После этого он дал указание своему сыну, находившемуся за рулем, трогаться с места. В результате инспектор упал на землю, по его ноге проехал автомобиль. Обвиняемые же скрылись с места происшествия.

Сообщается, что фигуранты дела так и не признали своей вины. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Фото https://advocate-office.com