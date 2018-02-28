Первый инвестиционный раунд повысил стоимость Tkeycoin

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В ходе первого раунда предварительной продажи Tkeycoin поступило около 100 заявок от инвесторов из разных стран мира, сообщает ТАСС. Инвесторы готовы вложить в криптовалюту не менее 800 млн долларов, поэтому первоначально предполагаемая сумма эмиссии Tkeycoin в $100 млн может увеличиться в 5-7 раз и составить минимум 500 млн долларов.Привлеченные средства пойдут как на укрепление позиций платформы Tkeycoin DAO на криптовалютном рынке, так и на ее расширение и развитие. Некоторые наблюдатели полагают, что у Tkeycoin появились все шансы войти в десятку мировых лидеров на криптовалютном рынке.Тем, кто не успеет приобрести TCD во время Pre-ICO Tkeycoin, придется ждать появления монеты на бирже.