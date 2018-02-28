28 Февраля 2018 18:18 СРЕДА
Новости
16:45 | 28 февраля
На стадионе "Динамо" прошел флешмоб "МЧС – за здоровый образ жизни!"
15:39 | 28 февраля
Браконьера и его сына будут судить за применение насилия к охотничьему инспектору
14:48 | 28 февраля
Саратовское отделение СТД России отметило 80-летний юбилей
14:00 | 28 февраля
Первый инвестиционный раунд повысил стоимость Tkeycoin
13:11 | 28 февраля
Кубок России по подводному спорту пройдет в Балаково
12:23 | 28 февраля
На дорогах Саратова в очередной раз прошла операция "Нетрезвый водитель"
11:30 | 28 февраля
В Красноармейске пройдет кинопрограмма "Служу Отчизне"
10:45 | 28 февраля
В праздничные дни марта будут назначены дополнительные поезда
09:52 | 28 февраля
Трое мужчин погибли в огне
09:00 | 28 февраля
В Саратове состоится финал областного конкурса "Ученик года - 2018"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Первый инвестиционный раунд повысил стоимость Tkeycoin

Новости
Первый инвестиционный раунд повысил стоимость Tkeycoin


Стоимость российской криптовалюты Tkeycoin существенно повысилась в рамках первого инвестиционного периода и достигла $10. Уже стартовал второй раунд Pre-ICO, и интерес со стороны инвесторов к проекту не ослабевает.

В ходе первого раунда предварительной продажи Tkeycoin поступило около 100 заявок от инвесторов из разных стран мира, сообщает ТАСС. Инвесторы готовы вложить в криптовалюту не менее 800 млн долларов, поэтому первоначально предполагаемая сумма эмиссии Tkeycoin в $100 млн может увеличиться в 5-7 раз и составить минимум 500 млн долларов.

Привлеченные средства пойдут как на укрепление позиций платформы Tkeycoin DAO на криптовалютном рынке, так и на ее расширение и развитие. Некоторые наблюдатели полагают, что у Tkeycoin появились все шансы войти в десятку мировых лидеров на криптовалютном рынке.

Тем, кто не успеет приобрести TCD во время Pre-ICO Tkeycoin, придется ждать появления монеты на бирже.