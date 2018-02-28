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Саратовское отделение СТД России отметило 80-летний юбилей

Новости


26 февраля в Саратовском театре кукол «Теремок» прошел торжественный вечер, посвящённый 80-летию Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)».

Поздравляя юбиляров, министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина подчеркнула почетную миссию СТД: преумножать, объединять, пропагандировать.« Вы объединяете ярких и талантливых представителей культуры, которые вносят большой вклад в историю театрального искусства нашей области и страны в целом. Сегодня, обсуждая новые предложения по разработке концепции проекта федерального закона «О культуре» мы учитываем именно Вашу инициативу и позицию. Это говорит о большом опыте и профессионализме наших ведущих театральных деятелей» - говорится в официальном поздравлении министерства культуры области.

Гостем вечера стала представитель Центрального аппарата Союза театральных деятелей Маргарита Викторовна Сильянова, куратор региональных отделений СТД РФ. Она передала поздравления председателя СТД России Александра Калягина и вручила благодарственные письма и почетные грамоты. СТД РФ выделил саратовскому отделению 50 тысяч рублей на приобретение оргтехники.

«Хочется пожелать нашему союзу цвести долго, чтобы наша работа действительно была совместной. Моя давняя мечта — сделать вечер с поющими драматическими актерами. Я постараюсь это воплотить» - сказала в ответном слове народная артистка России Римма Белякова.

По сообщению регионального министерства культуры.