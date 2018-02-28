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Кубок России по подводному спорту пройдет в Балаково

Новости
Кубок России по подводному спорту пройдет в Балаково

С 12 по 17 марта в Балаково на базе МАУ УСК «Альбатрос» в плавательном бассейне пройдёт Кубок России по подводному спорту дисциплина – плавание в ластах.

Начало соревнований 13,14,15 и 16 марта - в 10.00, где состоятся предварительные заплывы, в 17.00 - финальные. Открытие пройдет 13 марта в 17.00.

Планируется участие более 250 спортсменов из 26 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского, Алтайского и Красноярского края, Московской, Ленинградской, Брянской, Челябинской, Свердловской, Самарской, Томской, Кемеровской, Ярославской, Ростовской, Нижегородской, Оренбургской, Новосибирской, Саратовской, Тверской, Омской и Воронежской областей.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, Чемпионы и рекордсмены России, Мира и Европы.

Главный судья соревнований - судья Всероссийской категории Аргунов Александр Юрьевич (г. Ярославль).

Саратовская область будет представлена командой из 14 спортсменов.