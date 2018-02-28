На дорогах Саратова в очередной раз прошла операция "Нетрезвый водитель"

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По информации ГИБДД города, за время проведения мероприятий было выявлено семь водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, пятеро автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Два нетрезвых водителя на момент задержания оказались лишены права управления транспортными средствами.В Госавтоинспекции уточнили, что водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении же водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, будет возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.Фото https://prykarpattya.org