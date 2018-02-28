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В Красноармейске пройдет кинопрограмма "Служу Отчизне"

Новости / Культура
В Красноармейске пройдет кинопрограмма "Служу Отчизне"


Оно состоится сегодня в районном Дворце культуры и будет посвящено Дню защитника Отечества.

Как сообщает областной методический киновидеоцентр, зрителями станут учащиеся старших классов местных школ. Им расскажут об истории возникновения праздника. Кроме того, школьники вспомнят исторические победоносные сражения российской армии, узнают значение воинских званий.

По окончании мероприятия состоится показ отечественного художественного фильма "07 меняет курс", отдельные эпизоды которого были сняты в Саратовской области - на территории Энгельсской авиабазы.

Фото http://www.ctv.by