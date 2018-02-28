В праздничные дни марта будут назначены дополнительные поезда
Они будут курсировать из Саратова и Балакова в Москву.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, всего будет назначено четыре дополнительных состава. В их числе поезд №485/486 сообщением Саратов – Москва отправлением из Саратова 6 марта в 20:36 и прибытием в Москву 7 марта в 14:28.
Поезд №137/138 сообщением Саратов – Москва отправится на маршрут 11 марта в 14:14 и прибудет по месту отправления 12 марта в 06:52.
Поезд №209/210 сообщением Саратов – Москва – Балаково назначен на 6 марта. Отправление из Саратова - в 20:01, прибытие в Москву - 7 марта в 12:09.
Поезд №513/514 сообщением Балаково – Москва – Саратов отправится из Балакова 11 марта в 04:51, прибудет в Москву 12 марта в 05:00.
Время прибытия и отправления поездов – московское.
Фото http://saratov-news.net