28 Февраля 2018 18:17 СРЕДА
Новости
16:45 | 28 февраля
На стадионе "Динамо" прошел флешмоб "МЧС – за здоровый образ жизни!"
15:39 | 28 февраля
Браконьера и его сына будут судить за применение насилия к охотничьему инспектору
14:48 | 28 февраля
Саратовское отделение СТД России отметило 80-летний юбилей
14:00 | 28 февраля
Первый инвестиционный раунд повысил стоимость Tkeycoin
13:11 | 28 февраля
Кубок России по подводному спорту пройдет в Балаково
12:23 | 28 февраля
На дорогах Саратова в очередной раз прошла операция "Нетрезвый водитель"
11:30 | 28 февраля
В Красноармейске пройдет кинопрограмма "Служу Отчизне"
10:45 | 28 февраля
В праздничные дни марта будут назначены дополнительные поезда
09:52 | 28 февраля
Трое мужчин погибли в огне
09:00 | 28 февраля
В Саратове состоится финал областного конкурса "Ученик года - 2018"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В праздничные дни марта будут назначены дополнительные поезда

Новости
В праздничные дни марта будут назначены дополнительные поезда


Они будут курсировать из Саратова и Балакова в Москву.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, всего будет назначено четыре дополнительных состава. В их числе поезд №485/486 сообщением Саратов – Москва отправлением из Саратова 6 марта в 20:36 и прибытием в Москву 7 марта в 14:28.

Поезд №137/138 сообщением Саратов – Москва отправится на маршрут 11 марта в 14:14 и прибудет по месту отправления 12 марта в 06:52.

Поезд №209/210 сообщением Саратов – Москва – Балаково назначен на 6 марта. Отправление из Саратова - в 20:01, прибытие в Москву - 7 марта в 12:09.

Поезд №513/514 сообщением Балаково – Москва – Саратов отправится из Балакова 11 марта в 04:51, прибудет в Москву 12 марта в 05:00.

Время прибытия и отправления поездов – московское.

Фото http://saratov-news.net