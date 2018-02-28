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Трое мужчин погибли в огне

Новости / ЧП
Трое мужчин погибли в огне


Проводятся доследственные проверки.

Пожары, унесшие жизни людей, произошли в Самойловке и Балашове. Первый из них тушили сегодня ночью. По информации СУ СКР по Саратовской области, горело частное домовладение в рабочем поселке Самойловка. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела двоих мужчин, на вид которым 40 и 65 лет, их личности устанавливаются. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожное обращение с огнем при курении.е

Кроме того, сегодня утром после тушения пожара в частном доме в Балашове обнаружено тело 55-летнего хозяина
жилища.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские исследования. По результатам доследственных проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Фото http://www.vzsar.ru