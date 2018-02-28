Саратовец отправится в исправительную колонию за нападение на фельдшера "скорой помощи"

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Преступление было совершено 9 января. По информации следственного управления региона, в этот день бригада "скорой медицинской помощи" на улице Чернышевского. После проведения осмотра и беседы с проживающим в квартире Никоновым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, медицинские сотрудники направились к выходу. Уже на лестничной площадке хозяин жилища догнал их и, размахивая ножом, стал угрожать фельдшеру убийством. Опасаясь за свою жизнь, медик выставил правую руку перед собой и получил порез.- В ходе следствия Никонов признал вину в инкриминируемом ему деянии, - рассказали в управлении. - Стоит отметить, что ранее он судим за совершение разбойного нападения. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото http://russiaregionpress.ru