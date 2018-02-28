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В Саратове состоится финал областного конкурса "Ученик года - 2018"
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В Саратове состоится финал областного конкурса "Ученик года - 2018"

Новости
В Саратове состоится финал областного конкурса "Ученик года - 2018"

За победу поборются 12 ребят из разных районов губернии.

Мероприятие пройдет сегодня, 28 февраля, в средней школе №43. По информации министерства образования области, всего участниками регионального этапа стали более 80 школьников из 22 районов области и города Саратова. Это обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений региона, имеющие средний балл успеваемости не ниже 4.5, являющиеся участниками или призерами интеллектуальных, творческих конкурсов, проектов, конференций, предметных олимпиад различных уровней, активно участвующие в общественной жизни и школьном самоуправлении.

В финал конкурса вышли 12 участников. В их числе ученица 11 класса лицея № 15 г. Саратова Элла Гюрджян, ученица 9 класса средней школы № 43 г. Саратова Дарья Степанов, ученик 11 класса средней школы № 43 г. Саратова Дмитрий Маскин, ученик 10 класса гимназии № 4 г. Саратова Кирилл Никонов, ученица Лицея № 3 имени П.А. Столыпина г. Ртищево Софья Дмитриенко, ученик 9 класса средней школы № 3 имени Героя Советского Союза В.С. Антонова г. Аткарска Никита Мохан, ученица 10 класса средней школы № 8 г. Петровска Елизавета Сарксян, ученица 10 класса Гимназии г. Вольска Алина Архипова, ученица 10 класса Восточно-Европейского лицея Дарья Пожарова, ученица 11 класса средней школы № 24 г. Саратова Анастасия Шулекина, ученик 10 класса Лицея № 2 г. Балаково Егор Ермолаев, ученица 11 класса средней школы № 1 р.п. Базарный Карабулак Олеся Тимохина.

Финалисты конкурса представят театрализованные презентации по тематическим направлениям "Моя роль в этом мире…" и "Я – гражданин…".

Фото https://nikulina-gs-mouasoh.edumsko.ru