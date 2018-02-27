Представители Национального Антинаркотического Союза выступят в ООН
Национальный Антинаркотический Союз (НАС) выступит в составе делегации от России на 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам – функционального органа Экономического и Социального Совета ООН. Сессия пройдет в Вене с 12 по 16 марта. В ходе события планируется заслушать информацию об антинаркотической деятельности в рамках мирового сообщества, рассмотреть и принять ряд нововведений и инициатив в законодательном поле, познакомиться с презентациями крупных проектов в сфере борьбы с наркоманией.
Национальный Антинаркотический Союз (НАС), крупнейшая ассоциация на российском рынке реабилитации, созданная с целью объединения усилий в антинаркотической деятельности и профилактике наркомании, алкоголизма и социально значимых заболеваний, имеет большой опыт борьбы с наркотрафиком и лечением зависимых лиц. Именно его он представит на заседании Комиссии ООН.
В рамках поездки на сессию ООН Антинаркотический Союз организует ряд тематических заседаний в партнерстве с НКО зарубежных стран, а также презентует свою деятельность в рамках международной площадки «Мир без наркотиков». По словам Никиты Лушникова, председателя правления НАС, организация создала качественный формат работы с зависимыми и готова выступить единой базой для эффективной антинаркотической деятельности в мировом масштабе.