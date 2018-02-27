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Компания «NiceCoffee» – купить кофе просто или просто купить кофе
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Компания «NiceCoffee» – купить кофе просто или просто купить кофе

Новости
Компания «NiceCoffee» – купить кофе просто или просто купить кофе


Интернет-магазин «NiceCoffee» предлагает истинным кофейным гурманам зерновой кофе от ведущих мировых брендов, а это более 500 товарных позиций на любой вкус в наличии и с доставкой по всей стране.

Теперь купить любимый кофе можно, даже не вставая с дивана. Достаточно пару кликов мышкой и бодрящий напиток у вас «в кармане». Своих счастливых обладателей в онлайн-витрине https://nicecoffee.ru/catalog/coffee/v-zernah/ уже ждут лучшие товары известных марок:

· Lavazza (Италия)

Исключительно натуральный экологически чистый кофе из всех регионов выращивания кофейного дерева (Южная и Северная Америка, Африка, Центральная Америка) в десятках разновидностей образов купажирования, степеней обжарки.

Можно приобрести упаковки в разных вариантах веса (250 г, 500 г и 1 кг), состава (100% арабика, 100% робуста, 20% арабика и 80% робуста, 80% арабика и 20% робуста) и вкуса (с горчинкой, кислинкой или сбалансированный).

· Pellini (Италия)

Кофе, впитавшее романтику Вероны. Отборные зерна максимальной чистоты, полученные за счет скрупулезного процесса обработки от сборки до обжарки без искажения ценных свойств готового продукта.

Средней или темной обжарки, с бодрящей горчинкой или идеально сбалансированный отменный вкус итальянского напитка – в «NiceCoffee» найдется что-то особенное для ценителей бренда. Доступны упаковки весом 500 г и 1 кг, а также варианты состава – 100% арабика и купажи 60% арабика и 40% робуста, 80% арабика и 20% робуста, 90% арабика и 10% робуста.

· Paulig (Финляндия)

Правильный кофе вместо тысячи слов. Каждое сотое кофейное зерно в мире обжаривает Paulig, и в погоне за восхитительным вкусом эксперты компании готовы тщательно отбирать сырье из лучших плантаций в любой точке земного шара.

Ассортимент финского зернового кофе представлен разными вариантами веса упаковки (250 г, 500 г и 1 кг) для удобства оптовых и розничных клиентов. Для ценителей особенного послевкусия с легкой кислинкой предложена 100% арабика, а для поклонников мягкого вкусового баланса – купажи в пропорциях 80% арабика и 20% робуста, 85% арабика и 15% робуста.

В «NiceCoffee» можно купить продукцию и других известных производителей (Alta Roma, Badilatti, Palombini и др.). В Москве и в регионах страны компания известна широким ассортиментом товарных позиций, тщательным подбором проверенных поставщиков и актуальной политикой цен. Оформить заказ на кофе в зернах или уточнить необходимую информацию можно у менеджеров «NiceCoffee» в телефонном режиме или с помощью онлайн-формы на сайте.

Контакты:

Интернет-магазин ООО "НайсКофе"

Адрес офиса: г. Москва, инд: 117628, ул. Куликовская, 12, офис 226. Ближайшее метро Бульвар Дмитрия Донского Время работы: с 9:30-18:00 с понедельника по пятницу

Телефон офиса: +7 (499) 959-03-32 и +7 (495) 973-09-01, для регионов: 8-800-550-31-14 (бесплатно).

E-mail: info@nicecoffee.ru и sale@nicecoffee.ru Сайт: www.nicecoffee.ru